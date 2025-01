Australian Open 2025 Bolelli-Vavassori in semifinale nel doppio

Leggi su Ilfaroonline.it

Melbourne, 21 gennaio– Non solo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L'Italia sogna aglianche con il. Simonee Andrea, teste di serie numero 3, hanno battuto per 6-4 7-6 i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral, strappando il pass per ladel torneo.Affronteranno ora lo svedese Andre Goransson e l'olandese Sem Verbeek, che hanno battuto 6-4 4-6 6-3 Marcelo Arevalo (tennista di El Salvador) e il croato Mate Pavic, numeri 1 Atp ine campioni del mondo Itf per il 2024.(Fonte Adnkronos)