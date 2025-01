Attentato a Tel Aviv uomo armato di coltello ferisce quattro passanti | ucciso

Leggi su Open.online

persone state accoltellate e ferite lievemente a Tel, in Israele, nella serata di martedì 21 gennaio. L’attacco è avvenuto in due tempi, in due strade distinte, a Nachalat Binyamin e Kalisher, una zona frequentata da numerosi gruppi di giovani. L’assalitore sarebbe arrivato sul luogo degli attacchi accompagnato da un complice in moto, che poi si è dileguato. L’re ha aggreditouomini, due di 24, uno di 28 e uno di 59 anni, prima di essere individuato edalle forze di sicurezza. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo The Times of Israel, sul corpo dell’aggressore è stato trovato un documento di identità di un cittadino marocchino di 29 anni, con green card degli Stati Uniti, entrato in Israele lo scorso 18 gennaio con un visto turistico. I funzionari della sicurezza stanno ancora lavorando per verificare la sua identità.