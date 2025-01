Oasport.it - Atletica, inizia il World Indoor Tour: nove tappe per lanciarsi verso Europei e Mondiali

Leggi su Oasport.it

La stagioneè ormai entrata nel vivo e il lungo inverno dell’leggera al coperto èto, offrendo già interessanti prestazioni. Si tratta di due mesi intensi di attività in sala, che culmineranno con gli(6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi) e i(21-23 marzo a Nanchino, Cina). La marcia di avvicinamento ai due eventi di riferimento è particolarmente serrata e sarà scandita dal, il massimo circuito internazionale itinerante.La competizione prevede bendi livello gold (quello più elevato, poi al di sotto ci sono i circuiti silver, bronze e Challenger) durante le quali gli atleti si cimenteranno in queste specialità: 60 metri, 800 metri, 3000/5000 metri, salto con l’asta, salto triplo, getto del peso per le donne; 400 metri, 1500/miglio, 60 ostacoli, salto in alto, salto in lungo per gli uomini.