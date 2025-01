Ravennatoday.it - Atletica Faenza, più di 100 atleti impegnati in pista tra gare regionali e nazionali

Leggi su Ravennatoday.it

Si sono svolte diversetra sabato e domenica scorsa che hanno visto protagonista l'85, in regione e non solo, che hanno visto protagonisti 105in gara. Sabato in scena leindoor sul rettilineo di Modena, dove si svolgevano i campionatiindividuali indoor.