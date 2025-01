Ecodibergamo.it - Atalanta, tifosi austriaci in piazzale Alpini: cori e coreografie, poi lo stadio - Foto e video

CHAMPIONS LEAGUE. Prima della partenza delle navette per lo, alcune centinaia didello Sturm Graz si sono radunati per una coreografia sui gradoni di ingresso del Vittorio Emanuele. Alle 16 i supporter hanno raggiunto il Gewiss stadium per il match delle 18.45.