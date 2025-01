Calcionews24.com - Atalanta Sturm Graz, Zappacosta e De Ketelaere: «Contenti per la vittoria. Dobbiamo continuare così» – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

, le dichiarazioni dei calciatori nerazzurri in mix zone dopo la partita di Champions League giocata questa sera In mix zone, dopo la partitadi Champions League, hanno rilasciato qualche dichiarazione i calciatori nerazzurri: autori di una gara che li hanno visti protagonisti. Prossimo appuntamento per l’in campionato contro .