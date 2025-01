Baritoday.it - Assistenti alle vendite e impiegati amministrativi: a Bari un recruiting day dedicato agli iscritti al collocamento mirato

Si terrà il prossimo 28 gennaio presso la sede del Centro per l’impiego diin via Niceforo, 1/3,una giornata di selezione per Primadonna spa, nota azienda attiva nel commercio al detto di calzature e accessori, finalizzata all’assunzione, per la sede di Bitonto, di diverse figure.