Ilfattoquotidiano.it - Armi all’Ucraina, Crosetto: “Modo per aiutare Kiev a difendersi, non per far proseguire il conflitto. Noi siamo in guerra con la guerra”

“Se tutti smettessimo dil’Ucraina o se nessuno l’avesse aiutata in questi anni, cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che i 4000 colpi di artiglieria che ogni giorno da oltre 1100 giorni cadono sull’ucraina sarebbero caduti sui loro bersagli, le oltre 300 bombe avrebbero raggiunto i loro obiettivi. Significa che forse avremmo raggiunto la pace perché non ci sarebbe più l’Ucraina“. Così il ministero della Difesa, Guidonella sua informativa al Senato sulla proroga degli aiuti.“Se noi non avessimo dato la possibilità di fermare qualcuna di quelle bombe, forse avremo qualche soldato russo in più vivo e forse milioni d’ucraini in più morti. E forse avremo dato ragione all’aggressore“, ha proseguito, sottolineando che non c’è nessuno “in quest’Aula che non metterebbe la firma per smettere questa”.