Ferraratoday.it - Anziana tenta il suicidio gettandosi nel fiume, salvata dalla figlia e dai carabinieri

Leggi su Ferraratoday.it

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto un’donna, classe 1935, are ilnelle acque del Po di Volano, ma se non fosse stato per l’intervento di una pattuglia deidella Sezione Radiomobile di Ferrara, l’epilogo sarebbe stato certamente diverso.