Antonio Franchi festeggia 103 anni con l’amica delle Poste che va in pensione

Incurante della scaramanzia, venerdì 17 gennaio Toni ha spento 103 candeline (nella foto). Si tratta del cittadino del borgo di Castelvecchioto dal sindaco Franco Rubini insieme con gli amministratori del Comune di Grizzana e il sindaco Giuseppe Argentieri di Vergato, quest’ultimo non solo in veste istituzionale ma anche familiare, essendoil fratello di sua suocera Nerina. Toni ha passato l’inverno nella struttura di Villa Morandi, accudito da tutto lo staff, che lui non perde occasione di ringraziare! Per il compleanno, passato in compagnia di parenti ed amici, è stato organizzato dai direttori della struttura un pranzo di cerimonia. Fra gli invitati, un’ospite d’onore: la storica impiegata postale Marinella Gentilini che, dopo 43al servizio didi cui 17 nell’ufficio di Grizzana Morandi a disposizione della comunità, si potrà finalmente godere la meritata