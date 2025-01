Noinotizie.it - Antonello Salis sabato a Lecce Good Vibes-Musica Cultura Ambiente,

Di seguito il comunicato:25 gennaio (doppio set ore 20:00 e ore 22:00 ingresso 2025 euro posti limitati – prenotazione obbligatoria 3895359459 – [email protected] ) da Nasca il Teatro in via Siracusa 28 acon “Carta Bianca –solo” dicontinua la nuova stagione di concerti di, con la direzione artistica di Marco Bardoscia e il patrocinio del Comune di. Il nuovo anno, sul tema “Ci sono cose che, per fortuna, non si possono comprare!“, si apre con il fisarmonicista e compositore sardo, uno dei più grandi solisti del jazz italiano, un innovatore e creatore di nuove tecniche espressive di fama internazionale.Giochi, numeri, virtuosismo mai fine a sé stesso. Forza, provocazione, impeto puro.ha abituato il suo pubblico a spettacoli dal vivo di straordinaria intensità, capaci di coinvolgere emotivamente e lasciare un segno profondo.