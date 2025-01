Liberoquotidiano.it - Anteprima video Una domenica di Giovanni Segreti Bruno ft Petra Magoni

Milano, 21 gen. (askanews) - Inildi Unafeat., scritto dae Lorenzo Licitra, arrangiato da Valerio Carboni (mix e mastering) e registrato presso il Joseba Studio di Roma. Ilclip è diretto da Marko Carbone.Il singolo è estratto da Drama King è il nuovo album di, disponibile nelle principali piattaforme digitali per l'etichetta discografica Joseba Label, sotto la direzione artistica di Gianni Testa."Drama King" è un disco che racconta storie di amore, perdita e riscatto con intensità e autenticità, trasformando fragilità e passioni in arte pura. Ogni brano esplora il caos emotivo e la forza che nasce dal confronto con sé stessi, celebrando il coraggio di vivere senza filtri e di trasformare il dramma personale in una rinascita.