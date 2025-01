Iltempo.it - "Anche tu hai bisogno del fact checking". Perfino L'Espresso difende Musk

Leggi su Iltempo.it

Il saluto romano di Eloncontinua a creare polemiche e discussioni. Il gesto sta facendo impazzire la sinistra italiana che, nelle ultime ore, ha dato addosso al proprietario di X. Ma ora scende in campoL'che rivolge un messaggio direttamente a Elonsuggerendogli il, infatti, fa il gesto del braccio teso come per consegnare il suo cuore al pubblico. Ma la sinistra non ha perso l'occasione per polemizzare. "è stato accusato di aver fatto il saluto romano durante i festeggiamenti per l'insediamento di Trump - scrive L'su LinkedIn - Il proprietario di X ha ripetuto due volte il gesto nella Capital One Arena di Washington. Mentre tende il braccioafferma: "Il mio cuore va a voi". Caroecco perchétu haidel