Amoroso | Non giova scontro Pm-politica

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.55 "I Lep sono il pilastro su cui si regge l'Autonomia differenziata" e "occorre che il legislatore intervenga e ridetermini i criteri per l'individuazione dei Lep",ha detto il neopresidente della Consultaalla stampa. "Nonal Paese che ci sia una situazione,se non di conflitto,di non armonia tra magistratura e", ha poi risposto a una domanda. Sul terzo mandato,ha detto che l'udienza sul ricorso del governo contro la legge della Campania sarà in primavera.