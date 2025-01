Lapresse.it - Alunno aggredisce prof in Brianza

Leggi su Lapresse.it

Unaessoressa è stata aggredita da unal Liceo ‘Parini’ di Seregno, in provincia di Monza e. A quanto si apprende il giovane, un minore, avrebbe aggredito laessoressa picchiandola senza apparente motivo, mercoledì scorso. Il ragazzo, sabato, è stato ritirato dai genitori e attualmente non è piùdel liceo.“Forte solidarietà mia e da parte della comunità scolastica alla docente aggredita. È una persona specchiata”. Lo dice a LaPresse il preside del Liceo Parini di Seregno, Gianni Trezzi. “Il ragazzo – spiega il preside – fino a mercoledì non aveva manifestato alcun tipo di problemi in comportamento e, allo scrutinio, aveva preso 9 in condotta. È stato un fulmine a ciel sereno, da noi non si è mai verificato un evento del genere. Domani faremo un consiglio straordinario scolastico per capire come aiutare gli alunni che sono rimati colpiti da quanto avvenuto”.