Baritoday.it - Altro arrivo per il Team Altamura: Gabriele Capanni approda in biancorosso

Leggi su Baritoday.it

ha perfezionato l’accordo per portare in, esterno offensivo classe 2000, di proprietà della Ternana.Cresciuto nella Primavera del Milan nel 2019in Lega Pro indossando le maglie di Novara, Catania, Cesena e Rimini. Due le stagioni in serie B.