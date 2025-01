Almasri scarcerato ed espulso in Libia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.10 E' statoNjeem Osama Elmasry, il capo della polizia giudiziaria libica, noto come, arrestato domenica su mandato di cattura spiccato dalla Corte penale internazionale dell' Aja che era stato portato in carcere a Torino. L'arresto non è stato convalidato e, in considerazione del suo profilo, l'uomo è stato. Ora è in volo verso Tripoli.