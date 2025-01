Ravennatoday.it - Alluvione, via ai risarcimenti per associazioni, imprese e cooperative sociali: fino a 40 mila euro di rimborsi

Importanti novità per il mondo del Terzo Settore romagnolo, che come le famiglie e leè stato duramente colpito dall’del 2023. La Struttura commissariale per la ricostruzione ha infatti emesso l’ordinanza 39, che disciplina gli interventi eseguibili a risarcimento dei danni.