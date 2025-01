Frosinonetoday.it - Allarme bomba a Frosinone: cosa succede

Leggi su Frosinonetoday.it

, in via Mastruccia, nella parte bassa della città. L'ordigno è stato trovato in uno scatolone tra i rifiuti, all'imbocco di via Maria, a pochi passi dalla scuola che ospita bambini di asilo, elementari e medie.La zona è stata interdetta al traffico e dopo il.