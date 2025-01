Ilrestodelcarlino.it - Al via la vendita degli abbonamenti

Inizia oggi ladei mini-per il ‘Round of 16’ di Basketball Champions League, che vedrà la Pallacanestro Reggiana impegnata in sei gare, tre delle quali casalinghe, nel mese di marzo: mercoledì 5 contro Manresa, mercoledì 12 con Tenerife e martedì 25 contro la vincente di Petkimspor ed Hapoel Holon. Per chi ha sottoscritto l’abbonamento ‘Full’ e ‘Bcl’ ci sarà un periodo di prelazione (da poter esercitare sia online su Vivaticket che in loco, allo Store o in sede) entro il quale si potrà confermare il proprio posto, che durerà fino a sabato 8 febbraio. Durante questo periodo, oltre alla fase di prelazione, partirà anche lalibera di tutti i mini-nei posti ‘non prelazionati’ Esercitando la prelazione si mantengono automaticamente le promozioni già attive suglisottoscritti (Famiglia Biancorossa, Under 30 o Under 18) mentre i nuovi abbonati potranno sottoscrivere solamente la formula ‘intero’ o ‘Under 18’.