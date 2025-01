Sport.quotidiano.net - Al PalaCastellotti (ore 20.45). Lodi-Valdagno inaugura i quarti di finale di Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Uno dei momenti topici della stagione è finalmente arrivato: la strada che porta alla Final Four di(in programma il 15-16 marzo 2025 con sede da definire) inizia stasera con un programma che prevede quattro gare in quattro giorni diversi. Si comincia con Amatori Waskene Why Sport(ore 20.45 al), gara che a guardare le ultime partite sembra molto in bilico. Probabilmente fosse capitato un mese fa, i giallorossi avrebbero avuto una condizione migliore, visto il ruolino di marcia dei mesi di Novembre e Dicembre, ma anche nelle ultime tre gare hanno realizzato tre vittorie di misura. L’uomo più atteso è Francesco Compagno, la new entry dall’estate che ha messo il turbo all’Amatori per buona parte della prima parte di stagione. Nelle ultime tre gare sotto il profilo realizzativo però non ha inciso, in proporzione alle reti realizzate tra Novembre e Dicembre: sono state 15 le reti segnate in 11 partite, 2 nelle ultime quattro gare.