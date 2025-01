Airc, 60 anni, investe 141 mln per la ricerca sul cancro. Tornano le arance della salute, simbolo di prevenzione

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2025, anno in cui celebra il suo sessantesimoversario, Fondazionerinnova il suo impegno dando nuova energia allaindipendente sulcon un investimento di oltre 141 milioni di euro. Questa cifra sosterrà 673 progetti innovativi, 90 borse di studio per giovani talenti e 8 programmi speciali. 29 milioni di euro sono destinati allo sviluppo di Ifom, l’Istituto di Oncologia MolecolareFondazione e centro di eccellenza internazionale. Oltre 5.400 medici e scienziati al lavoro in quasi cento istituzioni prevalentemente pubbliche in tutto il Paese – laboratori di università, ospedali e altri centri di– potranno condurre progetti innovativi per la, la diagnosi e la cura del, affrontando le sfide ancora aperte. Un impegno concreto che ribadisce il ruolo cruciale di Fondazionenel sostenere la più meritevoleindipendente per contribuire al progresso scientifico e all’innovazione.