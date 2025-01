Lapresse.it - Afghanistan: Talebani, rilasciati 2 cittadini Usa in scambio prigionieri

Islamabad (Pakistan), 21 gen. (LaPresse/AP) – Il governo talebano dell’ha annunciato il rilascio di duestatunitensi in unodi. Il ministero degli Esteri talebano a Kabul non ha fatto i nomi dei duestatunitensi, ma ha detto che sono stati scambiati con Khan Muhammad, arrestato nella provincia orientale afghana di Nangarhar venti anni fa e che stava scontando una condanna all’ergastolo in una prigione della California. Il ministero ha dichiarato che loè stato il risultato di “lunghe e fruttuose trattative” con gli Stati Uniti e che è stato “un buon esempio di risoluzione dei problemi attraverso il dialogo”. “L’Emirato islamico guarda con favore alle azioni degli Stati Uniti d’America che aiutano la normalizzazione e lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi”, si legge nel comunicato.