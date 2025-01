Ilrestodelcarlino.it - Addio al professor. Menghini

Si è tenuto ieri alle 15 nella chiesa di Cristo Redentore il funerale di Albinodeceduto a 76 anni all’ospedale di Macerata dove era ricoverato da alcuni giorni. L’uomo,e di matematica, era molto conosciuto in città per aver insegnato per molti anni alla locale scuola media e aver seguito numerosissimi studenti anche nel pomeriggio. Da quando era andato in pensione, era solito passeggiare per Recanati fino a qualche tempo fa, quando dopo un controllo medico aveva scoperto di avere un brutto male ormai a uno stadio avanzato. A dare comunicazione della sua morte è stata la famiglia della sorella Maria.