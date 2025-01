Veronasera.it - A Verona la mostra di pittura "Muu & Co.w"

Presso Trevisan Art Gallery dell'artista internazionale Carlo Trevisan, si inaugura venerdì 24 gennaio la prima di una serie di mostre a tema che si svilupperà in un calendario pianificato per tutto l'anno 2025. Questa primadal titolo "MUU; CO.W" avrà per tema la mucca e il suo mondo.