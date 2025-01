Anteprima24.it - A Napoli in fiamme cinque moto e un’auto

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte alle 2 i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti in vico delle Nocelle aper un incendio. In(3 completamente distrutte) e. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. L'articolo Ainproviene da Anteprima24.it.