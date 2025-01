Iltempo.it - A Gaza la tregua tiene. Hamas: "Sabato libere quattro donne ostaggio"

Leggi su Iltempo.it

L'accordo ditra Israele e, seppur fragile, sembra tenere. L'organizzazione politica palestinese islamistaràtenute indal 7 ottobre del 2023 nella Striscia di. Lo ha dichiarato un alto funzionario. Secondo quanto stabilito dalle parti, per ogniisraeliano, trenta detenuti palestinesi verranno scarcerati dalle prigioni di Israele. Se l'rilasciato sarò un militare, il numero dei detenuti palestinesi scarcerati salirà a cinquanta. L'insediamento di Donald Trump (che ieri ha giurato in qualità di 47esimo presidente degli Stati Uniti), intanto, fa ben sperare. "Siamo pronti a dialogare con l'America e a raggiungere intese su tutto", ha detto al New York Times Mousa Abu Marzouk, leader diresidente in Qatar. "Se non fosse stato per il presidente Trump, per la sua insistenza nel porre fine alla guerra e per l'invio di un rappresentante decisivo, l'accordo non si sarebbe mai concretizzato", ha aggiunto.