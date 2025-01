Messinatoday.it - A Galati tornano le ruspe, il Comune avvia i primi interventi

Leggi su Messinatoday.it

leperché i lavori di messa in sicurezza non sono mai finiti. L'ultima ondata di maltempo ha nuovamente messo in pericolo le abitazioni più vicine al mare, soprattutto quelle a ridosso del torrente che separa il villaggio da Mili Moleti. Stamane sono iniziati gli