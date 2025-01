Vanityfair.it - 10 giorni con i suoi, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini: «La commedia italiana è viva»

Alessandro Genovesi torna a dirigere per la terza volta il gruppo sgangherato che, stavolta, si sposterà per fare un viaggio in Puglia e conoscere i personaggi di Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua: «La ricetta? Aggiungere profondità alla leggerezza»