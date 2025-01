Zona montane | più punti a docenti precari per le graduatorie GPS aiuti negli affitti per i docenti fino a 2 500 euro Il DDL è in V commissione alla Camera

Leggi su Orizzontescuola.it

L'esame del disegno di legge relativo al riconoscimento epromozione delle zoneè attualmente in corso presso la 5ªBilancio. Tra i diversi articoli, particolare rilevanza assume l'articolo 7, che introduce importanti modifiche per le scuole situate in aree.L'articolo: piùper leGPS,per ia 2.500. Il DDL è in V