Zanetti | L’Inter vive un grande momento! Siamo competitivi

prosegue a gonfie vele il suo percorso in stagione in tutte le competizioni. Il vice-presidente Javiersi dice soddisfatto su Diario Olé.– Javier, ex capitano e attuale vice-presidente del, parla così del periodo nerazzurro: «Stiamondo uncome società, da circa cinque o sei anninon solo dentro ma anche fuori dal campo di gioco e questo è sempre il nostro obiettivo e la nostra sfida da leader. Prima cercare di comporre una squadra che possa competere in tutte le competizioni che dobbiamo disputare e, poi, vedere la possibilità di costruire infrastrutture per dare la possibilità ai nostri giovani di crescere e allenarsi nel migliore dei modi».e la partecipazione al Mondiale per ClubMONDIALE PER CLUB –poi aggiunge sulla competizione della prossima estate: «Il River Plate nel Mondiale per Club? Sarà bello e difficile allo stesso tempo perché sappiamo che il River è unasquadra e ha unallenatore.