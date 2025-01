Feedpress.me - Webuild smentisce Report: "Sul Ponte sullo Stretto c'è il parere dell'Ingv"

Leggi su Feedpress.me

sule il Terzo Valico dei Giovi. In particolare il gruppo precisa che « non è fondata in alcun modo la notizia secondo cui l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia () non sarebbe mai stato interpellato nelle attività di analisi del rischio sismico e di faglie attive nel progetto del». «L'istituto - evidenzia