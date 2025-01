Oasport.it - Waterpolo Preview, the Report of the week: il classico Pro Recco-AN Brescia termina 8-8

La serie A1 archivia i risultati maturati nella tredicesima giornata e chiude il girone di andata. Alla Sciorba il big match tra Proe AN8-8 con la rete decisiva siglata da Iocchi Gratta a poco più di un minuto e mezzo dal termine. Il Circolo Canottieri Ortigia pareggia a Napoli con il CN Posillipo e grazie al 10-10 conquistato alla Scandone accede alla Final Eight di Coppa Italia. Il Setterosa batte Israele nella partita decisiva e rientra da Alessandropoli con in tasca il biglietto per la Superfinal di World Cup centrando così il primo obiettivo del nuovo corso targato Carlo Silipo.