Lanazione.it - Viterbo chiama il nostro “Briccialdi“. Sede distaccata prevista a Bagnaia

Leggi su Lanazione.it

del Conservatorio ““ a. E’ quanto deciso dalla Giunta comunale della città laziale, con la decisione finale che ora spetta al Miur. "La Giunta comunale ha votato la delibera di indirizzo che avvia la procedura per l’apertura nella nostra città di unadel Conservatoriodi Terni,che l’amministrazione intende ospitare nel meraviglioso Palazzo Gallo di, appena restituito alla comunità in seguito a lavori Pnrr – così il vicesindaco di, Alfonso Antoniozzi –. Questa iniziativa rappresenta insieme un’importante opportunità per ilterritorio e un passo avanti significativo nella promozione della cultura e della formazione musicale ae nella Tuscia. La creazione di questo nuovo polo educativo non solo arricchirà il panorama culturale di, ma offrirà anche vantaggi tangibili per la comunità di, portando con sé un flusso di nuove idee, talenti e creatività che favoriranno, oltre alla crescita professionale degli studenti, anche un dinamismo economico per le attività locali".