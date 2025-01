Lanazione.it - Villa pensa solo a lavoro e campo: "Ora viene il difficile. Testa al Ravenna"

Nel calcio riconfermarsi è sempre, ma la Pistoiese per adesso non vuole proprio saperne di fermarsi. La quinta gioia di fila contro il Progresso ha permesso agli arancioni di andare a meno cinque dalla prima posizione, anche se la gara del Melani è stata meno semplice di quanto si potessere. "Avevo anticipato che sarebbe stata una gara complicata – ha affermato in sala stampa l’allenatore Alberto–. Ai ragazzi avevo detto di prestare attenzione ai calci piazzati e per fortuna siamo stati bravi a sbloccare il punteggio a fine primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo mantenuto alti ritmi e intensità e la gara si è messa in discesa". Guardare ai risultati delle altre può essere sbagliato, ma dopo una giornata così è impossibile non guardare con interesse al primo posto. "Non cado in questo tranello – ha ribadito– perché siamo ancora indietro e i punti da recuperare rispetto alle squadre insono ancora diversi.