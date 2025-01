Inter-news.it - VIDEO – Sparta Praga-Inter -2, si ritorna in Europa! | Inter Chat

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Oggi abbiamo riflettuto sulla vittoria dell’contro l’Empoli, con la rete ancora di Lautaro Martinez. Champions League alle porte.IN– L’ha risposto alla grande al Napoli battendo l’Empoli per 3-1 in campionato, grazie anche ad un super Lautaro Martinez, ufficialmente ritrovato e sempre più nella storia del club. Ma da oggi testa già alla Champions League con l’impegno fondamentale contro lo, nella settima giornata. I nerazzurri puntano al successo per avvicinarsi sempre più alla qualificazione diretta. Di questo e molto altro si è parlato nella diretta di oggi pomeriggio in conduzione con Romina Sorbelli e i redattori Emanuele Rossi e Giulio Di Cienzo.