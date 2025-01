Teleclubitalia.it - Via Appia, il disastro continua: aperta nuova area cantiere. La strada è una gruviera

Leggi su Teleclubitalia.it

Peggiora di settimana in settimana la situazione di viatra Giugliano, Melito e Sant’Antimo. Dopo la chiusura del tratto a ridosso del centro commerciale “il Molino” per la perdita nel sistema fognario, ora è stataunaa ridosso dello svincolo dell’Asse Mediano Aversa-Melito. Anche in questo caso laè .L'articolo Via, il. Laè unaTeleclubitalia.