Livornotoday.it - Vespucci-Colombo, giovedì 23 gennaio nuovo incontro con il gruppo di lettura

Leggi su Livornotoday.it

Proseguono gli appuntamenti mensili deldi"Milton" della Biblioteca, coordinato da Francesca Cordì. Il prossimosi terrà23alle 18 nell'Aula Magna della sede dell'Istituto scolastico in Via Chiarini, 1. Il libro selezionato per questo.