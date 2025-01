Terzotemponapoli.com - Verso Napoli-Juventus: notizie dalle infermerie

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilche aspetta Buongiorno: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Saranno giorni di lavoro intenso e serviranno allo staff medico per continuare a monitorare le condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore di Conte ha saltato le ultime cinque partite dopo la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari in allenamento che lo ha costretto a un mese di stop”. In attesa dellae di BuongiornoSecondo le previsioni, Buongiorno poteva rientrare proprio con lao comunque in prossimità dell’incrocio coi bianconeri. Questa settimana sarà indicativa per avere ulteriori risposte dal centrale. Quello alla Juve è per lui un derby del cuore e del destino”.L’infermeria dellailE i bianconeri.