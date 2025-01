Foggiatoday.it - Vernice spray su statue e vetrine, le telecamere incastrano il responsabile: “Videosorveglianza indispensabile”

Leggi su Foggiatoday.it

In seguito agli atti vandalici nei confronti delledi Piazza Giordano e della sede del Pd di via Giacomo Matteotti, nei giorni scorsi l'assessore alla sicurezza Giulio De Santis, aveva già sottolineato l’efficacia delle nuovediinstallate in città, affermando.