Brindisireport.it - Vasto incendio in un capannone: vigili del fuoco Brindisi in servizio anche fuori provincia

Leggi su Brindisireport.it

TREPUZZI (LECCE) - Un paurososi è sviluppato nelle scorse ore all’interno del deposito di materiale edile alla periferia di Trepuzzi, nell'hinterland leccese. Due squadre deideldisono entrate in azione in supporto alle sei messe in campo dai colleghi leccesi.