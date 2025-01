Liberoquotidiano.it - Usa, giuramento di Trump alla Casa Bianca: sostenitori in coda tutta la notte

Leggi su Liberoquotidiano.it

Centinaia di persone si sono messe in, al freddo, fuori da un'arena di Washington, in vista dell'insediamentodi Donald. Alcuni hanno aspettato in filala. Lunedì 20 gennaio il tycoon presteràper tornare in carica come 47° presidente degli Stati Uniti. La cerimonia si svolgerà all'interno del Campidoglio viste le temperature polari che stanno colpendo il Maryland.