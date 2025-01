Lanazione.it - Ubriachi alla guida. Due denunce

in stato di ebbrezza. I carabinieri della provincia di Pisa nel corso della settimana hanno intensificato i controlli, con particolare attenzionesicurezza stradale, al contrasto all’uso di stupefacenti, al porto abusivo di armi eprevenzione di altri illeciti. Nella notte del 12 gennaio, intorno alle 4, i militari della sezione Radiomobile di Pisa hanno denunciato un 28enne, perin stato di ebbrezza alcolica. L’uomo,di un’auto, è stato sottoposto a controllo con etilometro in via Aurelia, risultando positivo con un tasso alcolemico di 1,19 g/l. La patente diè stata ritirata ed il veicolo affidato a persona di fiducia. Sempre a Pisa, intorno alle 6 dello stesso giorno, i militari della locale Sezione Radiomobile hanno denunciato un 32enne, per lo stesso reato.