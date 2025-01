Justcalcio.com - Tuttosport – “Non rinuncio mai a Vlahovic. Core ‘ngrato? Non ho mica fatto come Higuain”

2025-01-20 12:16:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da:“Non esistono più i presidenti di una volta. Già ai tempi di Pioli, il Milan aveva dei problemi in difesa e non ha mai comprato un giocatore forte in difesa. Dopo Kjaer, non ha più avuto un muro difensivo. Il centrale di difesa è fondamentale, lo dimostrano anche le difficoltà della Juve senza Bremer. Walker è forte, ma l’unico difensore in grado di marcare i centravanti anche a 40 anni è stato Vierchowod. Leao? Lui è così, è discontinuo, a volte scatta e fa delle cose incredibili, altre volte invece cammina, sembra quasi che vada per il campo dondolando. Lui va preso così“. Lo ha detto José Altafini, ex attaccante di Napoli, Milan e Juventus, a ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1.Altafini sul Napoli e suSul Napoli primo in classifica: “Il Napoli è una squadra che merita il primo posto.