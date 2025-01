Trump oggi 20 gennaio la cerimonia | la programmazione in tv di Rai Mediaset e Sky

Leggi su .com

(Adnkronos) – Donald, lunedì 202025, giura come 47esimo presidente degli Stati Uniti. A partire dalle ore 18 italiane, va in scena ladi insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. L’evento in diretta televisiva si potrà seguire nelle reti televisive italiane attraverso, Rai, Retequattro e Sky. Ecco tutta .L'articolo20la: lain tv di Rai,e Sky proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.