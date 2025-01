It.insideover.com - Trump ha giurato. Le 10 frasi più iconiche dell’insediamento

Leggi su It.insideover.com

In una Washington gelida e blindata, Donaldhacome 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Un’ atmosfera irreale, con il carrozzone della liturgiatrasferito presso la Rotonda del Campidoglio per via delle condizioni meteo proibitive: non accadeva dai tempi di Ronald Reagan. Ma l’inauguration day non è solo un giorno di festa .ha. Le 10piùInsideOver.