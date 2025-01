Lanotiziagiornale.it - Trump blinda le frontiere e annuncia l’imminente deportazione di migliaia di migranti. Il Messico protesta ma intanto prepara 25 campi profughi per gestire l’emergenza rimpatri

Dopo che Donaldha promesso che il primo passo della sua amministrazione sarà il potenziamento del controllo dellecon il Sud America, ilsiad affrontare un vero e proprio esodo di connazionali costretti a fare ritorno nel Paese.Cometo dalle autorità messicane, sono in corso freneticitivi per “affrontare le possibili deportazioni di massa dagli Stati Unitite” dal presidente. Per, le autorità federali e statali messicane hanno pianificato l’installazione di 25 nuovi centri perati lungo la linea di confine, a cui si aggiungono i rifugi predisposti da organizzazioni civili e religiose.ledidi. Ilma25perSecondo gli scenari ritenuti più probabili, l’80% delle persone che potrebbero essere espulse dagli Stati Uniti è di nazionalità messicana, e il maggior numero di deportazioni avverrebbe attraverso gli stati di Tamaulipas e Chihuahua – in corrispondenza con il Texas – piuttosto che dalla Baja California, come accaduto in passato.