Trump al comizio pre insediamento | Abbiamo vinto riprendiamo il Paese

(Agenzia Vista) Usa, 19 gennaio 2025 “. Sono contento di essere tornato. Ci riprenderemo il. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie. Mi batterò per voi ogni singolo giorno. Domani a mezzogiorno, si chiuderanno quattro anni di declino americano, e si aprirà un nuovo giorno per l'America fatto di "prosperità, dignità e orgoglio. Faremo di nuovo grande l'America". Così Donaldsul palco della Capital One Arena di Washington per il suo ultimoda presidente-eletto. Donald JFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev