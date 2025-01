Ilrestodelcarlino.it - Tragedia a Vignola, auto si schianta: morti due giovani di 18 e 24 anni

(Modena), 19 gennaio 2025 –in serata a(Modena) in via per Sassuolo dove un'si èta, con a bordo cinque. L'impatto è stato terribile, la vettura è finita contro un muretto: per due dei ragazzi non c'è stato nulla da fare. Non risultano altri mezzi coinvolti. I due, di 18 e 24, sonosul colpo. Altri tresulla vettura sono rimasti feriti, uno in modo grave.