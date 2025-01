Iodonna.it - Tra le 30 canzoni dei Big spiccano ballad e tormentoni pop. Manca il rock, ma c’è spazio per giovani artisti e temi che toccano i rapporti personali

Leggi su Iodonna.it

(askanews) – «Sì, ho notato che si sta tornando comunque, molti brani, quasi tutti, parlano più di, anche contrastanti, anche amori difficili, oppure appunto diinter. Come ho detto si parla più del micromondo rispetto al macromondo che ci circonda. Forse è anche un modo per sfuggire da quello che ci circonda di gravissimo e ritornare un pochino di più a parlare a quello che ci circonda vicino a noi, a» Così Carlo Conti ha spiegato che non c’è stata alcuna censura dipolitici nellain gara al Festival di Sanremo. Tantetra i 30 brani dei big in gara più i quattro deima ci sono anchepop e rap.invece del tutto il. Sanremo 2025: i 30 cantanti Big, chi sono guarda le foto Il conduttore e direttoreco spiega così: «Il problema è che sono pochi trenta, c’erano altre 6 brani che potevano andare in gara.